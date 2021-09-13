Başkan Erdem'den millî atlet Hakan Cira'ya ödül - Haberler Spor
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Başkan Erdem'den millî atlet Hakan Cira'ya ödül

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Erdem'den millî atlet Hakan Cira'ya ödül

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Hakan Cira'yı kutlayarak ödülünü verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Hakan Cira'yı kutlayarak ödülünü verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda Nilüfer'in gururu olan Hakan Cira'yı kabul etti. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Sporcusu Hakan Cira, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek, finale kaldı. Adını en hızlı 8 atlet arasında yazdırmayı başaran milli atlet yarışı 6'ncı sırada tamamladı. Yarışları yakından takip eden Turgay Erdem, Hakan Cira'yı başarısından dolayı kutladı.

Finale kalarak Nilüfer ve Bursa'nın gururu olduğunu belirten Turgay Erdem, "Gösterdiğin performans ve elde edilen derece göğsümüzü kabarttı. Bundan sonraki organizasyonlarda daha iyi başarı geleceğine inanıyorum. Kulüpte iyi sporcular var ve Hakan'ın başarısına yenilerinin de ekleneceğinde şüphemiz yok. Biz de kurum olarak her zaman sporcunun yanındayız. Atletizm branşına yönelik yapmayı planladığımız projelerle desteğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Hakan Cira, "Olimpiyatlar için çok çalışıp emek verdik. Hedefimiz daha büyük başarıydı. Bundan sonra aynı azimle çalışmaya devam ederek önümüzdeki şampiyonalarda dereceye ulaşacağız. Yanımda olan, destek veren herkese yürekten teşekkürler" diye konuştu.

Milli atlet Hakan Cira'yı ziyaret sırasında eşi Esma Cira ve Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali Genç de eşlik etti. Başkan Turgay Erdem ziyaret sonunda Hakan Cira'ya para ödülü ve hediye vererek, yeni başarılar beklediklerini söyledi. - BURSA

Başkan Erdem'den millî atlet Hakan Cira'ya ödül

Başkan Erdem'den millî atlet Hakan Cira'ya ödül

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Başkan Erdem'den millî atlet Hakan Cira'ya ödül - Haberler Spor
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