Başkan Erdem'den kuaför ve berberlere destek sözü
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Başkan Erdem'den kuaför ve berberlere destek sözü

Başkan Erdem'den kuaför ve berberlere destek sözü
04.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:57

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kuaför ve berberlere gıda yardımında bulunacaklarını söyledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kuaför ve berberlere gıda yardımında bulunacaklarını söyledi.

Başkan Erdem, Ceyhan Belediyesi Meclis Üyesi Nuri Toprak ile birlikte Ceyhan Kuaförler ve Berberler Odasını ziyaret etti. Korona virüs tedbirleri nedeniyle çalışamayan kuaför ve berberlerin sorunlarını dinledi. Gıda yardımı için çalışma başlattı.

Ceyhan Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Zeki Kem, 21 Mart'tan bu yana İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgeyle iş yerlerini kapatmak zoruna kalan berberler ve kuaförlerin yaşadıkları zorlukları kendilerini ziyaret eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ile paylaştı. "Sosyal mesafenin korunması gerektiği gerekçesi ile iş yerlerimiz kapandı. Sosyal mesafenin korunması çok önemli ancak süre uzadıkça meslektaşlarımız ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Biz ve bizim gibi meslek gruplarına acil çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

Ziyaret sırasında kuaför ve berberlerin sorunlarını dinleyen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Hep birlikte zorlu bir süreç atlatıyoruz. Bu zorlu süreç en fazla yevmiye ile çalışan meslek gruplarımızı olumsuz etkiledi. Biz belediye olarak ilçemiz sınırları içinde faaliyet gösteren kuaför ve berberlerimize gıda desteği vererek yanlarında olacağız. Salgın riskinin ortadan kalkması için biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Hep birlikte bu zorlu süreci atlatacağız" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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