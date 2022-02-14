Başkan Erdem'den evlenen çiftlere 14 Şubat sürprizi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Erdem'den evlenen çiftlere 14 Şubat sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Erdem'den evlenen çiftlere 14 Şubat sürprizi

14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek için Nilüfer Belediyesi Nikah Evi'ni tercih eden çiftler, sürprizle karşılaştı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek için Nilüfer Belediyesi Nikah Evi'ni tercih eden çiftler, sürprizle karşılaştı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu özel günde mutluluğa imza atan çiftlerin nikahını kıyarak, heyecanlarına ortak oldu.

Her yıl binlerce mutluluğa ev sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi Nikah Evi'nde, 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşandı. En mutlu günlerine özel bir anlam katmak için 14 Şubat tarihini seçen çiftler, Nilüfer Belediyesi Nikah Evi'nde dünya evine girdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, bu özel günde mutluluğa imza atan çiftlere sürpriz yaptı. Evlilik heyecanı yaşayan çiftler ve davetliler, Başkan Erdem'i görünce heyecan yaşadı.

Nilüfer Belediyesi Nikah Evi'nde evliliğe adım atan 5 çiftin nikahını kıyan Başkan Turgay Erdem, onların mutluluklarına ortak oldu. Başkan Erdem, çiftlere teslim etmek üzere evlilik cüzdanını şahitlere verirken, gelin ile damada da İstanbul Sözleşmesi verdi. Çiftlere ömür boyu mutluluk dileyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, günün anısına hediyeler de verdi. - BURSA

Başkan Erdem'den evlenen çiftlere 14 Şubat sürprizi

Başkan Erdem'den evlenen çiftlere 14 Şubat sürprizi

Başkan Erdem'den evlenen çiftlere 14 Şubat sürprizi

Başkan Erdem'den evlenen çiftlere 14 Şubat sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

nilüfer belediyesi, Sevgililer Günü, Turgay Erdem, Evlilik, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title