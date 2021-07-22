Başkan Erdem'den bayram ziyaretleri

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, huzurevini ve kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşların bayramlarını kutladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, huzurevini ve kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşların bayramlarını kutladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kurban Bayramı'nı vatandaşlarla geçirdi. Bayram sevincini Nilüferlilerle yaşayan Başkan Erdem, önce Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'ni ziyaret etti. Bayramı ailelerinden uzakta geçiren yaşlılarla tek tek bayramlaşan Erdem, huzurevi sakinleri ile sohbet ederek eski bayramları yad etti.

Başkan Erdem, bayramda Nilüfer'in kırsal mahallelerini de ziyaret etti. Yaylacık ve Alaaddinbey mahallelerine giden Erdem, burada kahvehanelerdeki vatandaşlarla bayramlaştı. Kahvehanede oturup vatandaşlarla sohbet eden Erdem, bayram sevincini paylaştı. Herkesten pandemi kurallarına uymasını isteyen Erdem, pandeminin etkisini daha da azaltmasıyla vatandaşlarla daha fazla bir araya gelmeyi istediğini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı