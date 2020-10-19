Başkan Erdem: "Ceyhan'a yakışır bir kent meydanı yaptık"
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Başkan Erdem: "Ceyhan'a yakışır bir kent meydanı yaptık"

19.10.2020 10:06 | Son Güncelleme: 19.10.2020 10:09
Başkan Erdem:

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete giren Atatürk Kent Meydanı, her akşam vatandaşların akınına uğruyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete giren Atatürk Kent Meydanı, her akşam vatandaşların akınına uğruyor.

Atatürk Kent Meydanında her akşam düzenlenen vatandaşlar için canlı müzik eşliğinde vakit geçirirken, çocuklar için çizgi film karakterleriyle doyasıya eylenen Ceyhan halkı, gecenin ilerleyen saatlerine kadar meydandan ayrılmıyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Atatürk Kent Meydanıyla Ceyhanlı hemşehrilerimizin alışkanlıkları da değişmeye başladı. Estetik değeri yüksek, ferah, geniş bir mekan oluşturduk. Canlı müzikli, ışıklı süs havuzlarındaki gösterileri ve huzur veren geniş yürüyüş alanları ile kent meydanı Ceyhan'ı gündüz ve gece yaşanan bir şehir haline getirdi" dedi.

Atatürk Kent Meydanı'na vatandaşların yoğun ilgisinden mutlu olduklarını ifade eden Başkan Erdem, "Her yaştan vatandaşımızın bulunduğu kent meydanımızda canlı müzik, çizgi film karakterleriyle Ceyhan halkımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Onlar memnun biz memnunuz. Çünkü Ceyhan için gece gündüz demeden çalışmak için buradayız. Ceyhan'a yakışır bir kent meydanı yaptık. Ceyhan'ın mutluluğu her şeyden önce gelir" dedi. - ADANA

Başkan Erdem: 'Ceyhan'a yakışır bir kent meydanı yaptık'
Başkan Erdem: 'Ceyhan'a yakışır bir kent meydanı yaptık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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