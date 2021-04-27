Başkan Erdem: "Bu süreci el birliğiyle aşacağız"
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Başkan Erdem: "Bu süreci el birliğiyle aşacağız"

Başkan Erdem: 'Bu süreci el birliğiyle aşacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, tam kapanma sürecinde 7/24 sahada olacaklarını, vatandaşların sağlığı için üstün gayret göstereceklerini söyledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, tam kapanma sürecinde 7/24 sahada olacaklarını, vatandaşların sağlığı için üstün gayret göstereceklerini söyledi.

Başkan Erdem, ülkede salgının yayılma hızı ve vefat eden vatandaşların sayısının artması üzerine hükümetin uyguladığı 18 günlük kapanma sürecinin elzem hala dönüştüğünü ifade ederek, "Belediye olarak üzerimize düşün tüm görevleri ekip arkadaşlarımla üstün gayret ve cefakarlık göstererek yapacağız. Ceyhanlı hemşerilerim müsterih olsunlar, bu zor günleri el birliğiyle aşacağız" dedi.

Kadın Eli Ekibinin sürekli sahada olduğunu dile getiren Başkan Erdem, "Adana Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürürken, sosyal belediyecilik anlamında elimizden geldiğince yardıma muhtaç vatandaşlarımız için hayırlara köprü olmaya devam ediyoruz. Kadın Eli Ekibim kapı, kapı dolaşarak istek ve talepleri not alıyor. CHP il ve ilçe teşkilatlarımız yardıma muhtaç aileler ve yaşlılarımıza ulaşarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir anne duyarlılığıyla ayrım yapmaksızın herkese, her kesime ulaşmaya çalışıyorum. Gönül isterdi ki imkanlarımız fazla olsun ve bu zor günlerde çok daha fazlasını yapalım. Hizmetleri aksatmadan, işçilerimizi mağdur etmeden, yetimin ve halkımın tek kuruşunu heba etmeden, hassas davranarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kapanma sürecinde sizler evde bizler sahada, gönül gönüle el birliğiyle bu süreci atlatacağımıza inancım tamdır" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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