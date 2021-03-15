Başkan Erdem belediye personeliyle buluştu
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Başkan Erdem belediye personeliyle buluştu

15.03.2021 13:52 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:09
Başkan Erdem belediye personeliyle buluştu

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem hem talepleri dinledi, hem de vatandaş memnuniyetini daha da artırmak adına çalışanlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem hem talepleri dinledi, hem de vatandaş memnuniyetini daha da artırmak adına çalışanlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği "Personel Buluşmaları"na bu yıl da devam ediyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, hem talep ve önerileri dinledi hem de hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini daha da artırmak için yapılabilecek iyileştirmeler için çalışanlarla fikir alışverişinde bulundu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün, vatandaşla birebir iletişim halinde olan en önemli müdürlüklerden biri olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, vatandaş ilişkileri konusuna dikkat çekti. Nilüfer'in sürekli gelişen bir kent olduğunu ifade eden Başkan Turgay Erdem, "Gelişen her alana dokunmalıyız. Sizlerin de desteğiyle her dönem ilkleri gerçekleştiren bir kurum olduk. Önder belediye olma özelliğimizi sürdürmenizi istiyorum. Sizlerle beraber hizmet kalitesini daha da yukarılara taşıyacağız. Çalışmalarımızı vatandaşa en iyi şekilde tanıtmalıyız. Vatandaşlardan gelen talepleri en kısa süre içinde çözüme kavuşturmamız, her vatandaşa ulaşmamız gerekiyor. Fikirleriniz bizim için önemli. Sizlerin de motivasyonunuzu, enerjinizi ve memnuniyetinizi yüksek tutmak için çalışmalar yapıyoruz" dedi. - BURSA

Başkan Erdem belediye personeliyle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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