Başkan Erçetin Altay'ın Dünya Kadınlar Günü mesajı
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Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Altay, Yaşam

Başkan Erçetin Altay'ın Dünya Kadınlar Günü mesajı

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

08.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:33
Başkan Erçetin Altay'ın Dünya Kadınlar Günü mesajı

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Erçetin Altay, yayımladığı mesajında, "Kadınların,erkeklerle eşit haklara sahip olma mücadelesinin başlangıcı sayılan 8 Mart tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlar için bir bilinçlenme ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır" dedi.


Altay, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


"8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınlarımızın toplumda layık oldukları saygınlığı kazanması, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik haklarını tam ve etkin şekilde kullanmaları, karşılaştıkları sorunların gündeme getirilerek çözülmesi açısından önemlidir. Aile ve toplum yapımızın temel direğini oluşturan kadınlar dinimize göre erkeklerle eşittirler. Kadınlarımızın haklarını yalnız bir gün değil her gün savunmalıyız. Kadın kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum." - KARS

Kaynak: İHA

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