Başkan Ercengiz, Tıbbı Atık Tesislerinde inceleme yaptı
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Başkan Ercengiz, Tıbbı Atık Tesislerinde inceleme yaptı

Başkan Ercengiz, Tıbbı Atık Tesislerinde inceleme yaptı Burdur Belediye Başkanı ve Burdur Belediyeler Birliği Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Katı Atık Bertaraf Tesisinde faaliyete geçen Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Ercengiz, Tıbbı Atık Tesislerinde inceleme yaptı
30.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:28

Başkan Ercengiz, Tıbbı Atık Tesislerinde inceleme yaptı

BURDUR - Burdur Belediye Başkanı ve Burdur Belediyeler Birliği Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Katı Atık Bertaraf Tesisinde faaliyete geçen Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Burdur Belediye Başkanı ve Burdur Belediyeler Birliği Başkanı Ali Orkun Ercengiz, tamamen entegre bir tesisi haline gelen Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde faaliyetlerine başlayan Katı Atık Bertaraf tesisini ziyaret ederek, özellikle ülkemizde koronavirüs Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kullanılan tıbbi atıkların kısa sürede bertaraf edilmesi için Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Günlük 2 buçuk ton tıbbi atığın bertaraf edileceği tesisin Burdur'a kazandırıldığı bilgisini veren Başkan Ercengiz, "Özellikle son dönemde, Covid-19 salgınının gündeme geldiği bir dönemde, tıbbi atığın bertaraf edilmesinin de ne kadar önemli olduğunun bir kere daha farkına vardık. Bir sağlık çalışanı olarak da, tıbbi atık bertaraf tesisinin Burdur'a kazandırılması gerektiğini başından beri düşünüyordum ve olacağına da inanıyordum. Buradaki sağlık çalışanı arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda, yeni bir alanda bu entegre tesise bir de Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi'ni kazandırmış olduk. Eskiden çöp kokan bu tesis, artık tamamen bir entegre tesisine dönüştü. Lavanta bahçeleri ile çöpten enerji üreterek, torf üreterek, bir de tıbbi atığı bertaraf ederek bölgemizin en önemli teknoloji merkezlerinden birisi haline geldi. Burdur'umuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Vatandaşlarımızın da desteklerini bekliyoruz"

Tıbbi atığın sokakta başı boş bırakılmasının ya da çöp dışında değerlendirilmesinin tehlikeli olduğuna dikkat çeken Ercengiz, "Son günlerde salgın tedbirleri konusunda tıbbi atığın ne denli tehlikeli olduğunu görmüş olduk. Mümkün olduğu kadar tıbbi atığı, tıbbi atık konteynerine ulaştırılması ve bu şekilde tarafımızca bertaraf edilmesi için vatandaşlarımızın duyarlı olmasını rica ediyor, tıbbi atıkların bizlere doğru şekilde ulaştırılması konusunda da desteklerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Ercengiz, Tıbbı Atık Tesislerinde inceleme yaptı

Kaynak: İHA

Manşet

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