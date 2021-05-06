Başkan Ercengiz Ramazan davulcularıyla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Ercengiz Ramazan davulcularıyla bir araya geldi

Başkan Ercengiz Ramazan davulcularıyla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Ulu Camii avlusunda Ramazan davulcularıyla bir araya geldi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Ulu Camii avlusunda Ramazan davulcularıyla bir araya geldi. Davulculara gereken desteğin verileceğini, müzisyenlerin, pandemide en çok etkilenen meslek gruplarından biri olduğuna da değinen Başkan Ercengiz, "Gece gündüz çalışıyorsunuz. Bize görev düştüğü sürece biz her zaman bütün esnafımızın, halkımızın emrindeyiz. Bizim derdimiz bina yapmak veya projeleri hayata geçirmek değil şu anda. Asıl derdimiz insanımızı yaşatmak. Bugün eğer bir çocuk evinde aç yatıyorsa vebali hepimizindir. Gücümüz neye yeterse paylaşmaya hazırız" dedi. - BURDUR

Başkan Ercengiz Ramazan davulcularıyla bir araya geldi
Başkan Ercengiz Ramazan davulcularıyla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Gomes Mesut Özil Cyle Larin Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Ercengiz Ramazan davulcularıyla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 13:26:07. #1.14#

title