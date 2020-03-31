Başkan Ercengiz pazarda alışveriş yapan vatandaşlara maske dağıttı Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgınına karşı belediye atölyelerinde üretilen maskeleri kent pazarında alışveriş yapan vatandaşlara dağıttı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgınına karşı belediye atölyelerinde üretilen maskeleri kent pazarında alışveriş yapan vatandaşlara dağıttı.

Ercengiz, yaptığı açıklamada, Engelliler Dikiş Nakış ve Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat atölyelerinde üretilen 10 bin maskeyi belediye personeliyle vatandaşlara dağıttıklarını kaydetti.

Salgının yayılmasını önlemek için kamu kuruluşları ve güvenlik güçleriyle birlikte alınan tedbirleri yaklaşık 20 gündür sıkı şekilde uyguladıklarını belirten Ercengiz, "Bizim için toplu yaşam alanları çok önemli. Salı günleri kentte halk pazarı kuruluyor. Pazarda da salgını önlemek için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Gönüllülerimizle atölyelerde ürettiğimiz maskeleri salı pazarındaki yurttaşlarımıza dağıtıyoruz. Ancak zorunlu olmadıkça vatandaşımızın evden çıkmasını istemiyoruz. İnşallah en az zararla bu salgını bitireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA