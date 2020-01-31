Başkan Ercengiz halkı Türk bayrağı asmaya çağırdı

31.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:06

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz AP'de Yunan asıllı milletvekilin Türk Bayrağına karşı yaptığı saygısızlık nedeniyle vatandaşları ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asmaya davet etti.



Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Avrupa Parlamentosunda (AP) Yunan asıllı Milletvekilinin Türk Bayrağına karşı yaptığı saygısızlık nedeniyle sosyal medya hesaplarından vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Ercengiz yaptığı paylaşımda, "Avrupa Parlamentosunda ırkçı vekilin bayrağımıza karşı yaptığı saldırıya tepki olarak tüm vatandaşlarımızı ev ve iş yerlerine Şanlı Türk Bayrağımızı asmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURDUR

Kaynak: İHA