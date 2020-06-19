Başkan Ercengiz, engelli vatandaşa verdiği akülü araba sözünü yerine getirdi
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Başkan Ercengiz, engelli vatandaşa verdiği akülü araba sözünü yerine getirdi

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yakalandığı şeker hastalığı sebebiyle bacaklarını kaybeden Mehmet Yıldız isimli engelli vatandaşa verdiği akülü araba sözünü yerine getirdi.

Başkan Ercengiz, engelli vatandaşa verdiği akülü araba sözünü yerine getirdi
19.06.2020 22:13 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:38

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yakalandığı şeker hastalığı sebebiyle bacaklarını kaybeden Mehmet Yıldız isimli engelli vatandaşa verdiği akülü araba sözünü yerine getirdi.

Bir önceki ziyaretinde akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan Mehmet Yıldız'a söz veren Başkan Ercengiz, akülü arabasını kendi elleriyle teslim etti. Akülü arabasına alışma sürecinde de yardımcı olan Başkan Ercengiz, yürüme engelli Mehmet Yıldız'ın sevincine şahit olmalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Verdiği her sözü yerine getirmek için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Ercengiz, "Mehmet kardeşimize akülü araba sözü vermiştik. Sözümüzü yerine getirmek için kendisini ziyaret ederek, bizden talep ettiği akülü arabasını kendisine teslim ettik. İnsan yaşamı, insan sağlığına önem verdiğimiz gibi engelli kardeşlerimizin de engellerini kaldırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şehir merkezindeki özellikle kaldırım çalışmalarımızı engelli vatandaşlarımıza öncelik göstererek, engelli yönetmeliğine göre düzenlemelerini yapmaya devam ediyoruz. Mehmet kardeşimize akülü arabası hayırlı olsun, iyi günlerinde kullansın. Bir engeli daha kaldırarak, bir kardeşimizi daha mutlu edebildiysek ne mutlu bize" şeklinde konuştu. - BURDUR

Kaynak: İHA

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