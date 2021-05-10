Başkan Ercengiz'den engelli çifte akülü Araç
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Başkan Ercengiz'den engelli çifte akülü Araç

Başkan Ercengiz'den engelli çifte akülü Araç
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yenice Mahallede ikamet eden Celal ve Nazik Kayaoğlu çiftine, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle akülü araç hediye etti.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yenice Mahallede ikamet eden Celal ve Nazik Kayaoğlu çiftine, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle akülü araç hediye etti.

Burdur'da yaşayan engelli vatandaşları sevindirmek isteyenlerin Burdur Belediyesi ile iletişime geçebileceklerini ifade eden Başkan Ercengiz, "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nda ikisi de bedensel engelli olan Nazik Abla ve Celal abimizi bir nebze olsun rahatlatabilmek için ihtiyaçları olan akülü tekerlekli sandalyeyi ulaştırdık. Siz de engelli dostlarımızı sevindirmek isterseniz Belediyemiz ile iletişime geçebilirsiniz" dedi.

Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmanın sevincini yaşayan Celal Kayaoğlu ve Nazik Kayaoğlu çifti, Başkan Ercengiz'e teşekkürlerini iletti. - BURDUR

Başkan Ercengiz'den engelli çifte akülü Araç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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