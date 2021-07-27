Başkan Ercengiz'den Burdurlulara körüklü otobüs müjdesi

BURDUR (İHA)24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Burdur'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Burdur'a hibe ettiği 5 körüklü otobüsün müjdesini verdi.

BURDUR (İHA)

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Burdur'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Burdur'a hibe ettiği 5 körüklü otobüsün müjdesini verdi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla, Burdur'da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Burdur'da faaliyetini sürdüren basın mensupları başta olmak üzere tüm basın mensuplarının bayramını kutlayan Başkan Ercengiz, gazetecilerin basın ile ilgili sorunlarını dinledi. Gazetecilerle bir süre sohbet eden Başkan Ercengiz, geçtiğimiz günlerde Burdur'a ziyaret gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Burdur'a 5 adet körüklü otobüs hibe ettiğinin müjdesini verdi. Başkan Ercengiz daha sonra tüm gazeteciler ile hatıra fotoğrafı çekildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı