Başkan Ercengiz'den berberlere destek
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Başkan Ercengiz'den berberlere destek

Başkan Ercengiz'den berberlere destek Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 11 Mayıs'ta iş başı yapan berber, kuaför ve güzellik salonlarını ziyaret etti.

Başkan Ercengiz'den berberlere destek
15.05.2020 09:18 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:19

Başkan Ercengiz'den berberlere destek

BURDUR - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 11 Mayıs'ta iş başı yapan berber, kuaför ve güzellik salonlarını ziyaret etti.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bir süre kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları 11 Mayıs'ta tekrar iş başı yaptı. Berber ve kuaför çalışanlarına kişisel tedbirlerinde yardımcı olmak için dezenfektan ve maske dağıtan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, işlerini toparlamaya çalışan berber, kuaför esnaflarına belediye tarafından hazırlanan gıda yardım kolileriyle de destek verdi. Berber ve Kuaför Esnafları ziyaret eden Ercengiz, "11 Mayıstan itibaren faaliyete başlayan berberlerimiz, kuaförlerimiz ve güzellik salonlarımıza kısa bir ziyaret yaptık. Öncelikle onların bireysel hijyeni için ve hastalıktan korunabilmeleri için maske desteğimiz olmuştu. Bugün de sosyal yardımlaşmanın, birlikte olmanın gereği olarak Burdur Belediyesi tarafından hazırlanın gıda kolilerini takdim ettik. Bizim de katkımız olsun istedik, önemli olan niyet. Derdimiz bu kötü günleri sorunsuz ve en problemsiz şekilde bitirebilmek. Kol kolayız, dayanışarak da bu günleri aşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Berberler ve Kuaförler Oda Başkanı Veli Soy da, "Belediye Başkanınız bizlerin zor günlerinde yanımızda olmuş ve tüm üyelerimizin iş yerlerini dezenfekte çalışması yaptırmış bizlere destek sağlamıştır. Oda üyelerimiz adına kendilerini teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Başkan Ercengiz'den berberlere destek

Kaynak: İHA

Manşet

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