Başkan Ercengiz Bucak esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi
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Başkan Ercengiz Bucak esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi

Başkan Ercengiz Bucak esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bucak ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bucak ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Burdur Belediye Başkanı ve Burdur Belediyeler Birliği Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve CHP Bucak İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

CHP Bucak İlçe Örgütünde konuşan Başkan Ercengiz "Genel Başkanımız Bucak'a özellikle hem selam hem de teşekkür gönderdi. Bucaktaki gördüğü ilgi ve alakandan samimi duygularından oldukça mutlu olduğunu ve Bucak'ı Burdur adına çok önemsediğini bu anlamda örgütümüze o toplantıda emeği geçen herkese teşekkür etti" dedi.

Başkan Ercengiz daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafları ve kapalı pazar yerindeki pazarcı esnafı ve halkla sohbet ederek sorunlarını dinledi. - BURDUR

Başkan Ercengiz Bucak esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi
Başkan Ercengiz Bucak esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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