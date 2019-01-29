Başkan Ercan Sincan'ı Adım Adım Geziyor

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. 7'den 70'e her kesimin gönlüne dokunan Ercan, yerel seçime ilişkin Sincan halkının görüşlerini bizzat dinliyor.

Sincan Belediye Başkanı Ercan halk ziyaretlerini sürdürüyor. Esnaflara da uğrayan Ercan, alışveriş yapan vatandaşlarla da hasbihal ediyor. Sincan Polis Merkezine de ziyaret gerçekleştiren Ercan, gönül belediyeciliği ve şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde belediye hizmetlerini ilçenin her noktasına ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getirerek çalışmalar hakkında da bilgi verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA