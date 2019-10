Başkan Ercan gençlerle projelerini paylaştı

17.10.2019 16:32

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Gençlerle Baş Başa" programı kapsamında okul ziyaretlerine devam ediyor. Bu hafta İbn-i Sina Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Başkan Ercan, gençlere yönelik projelerini anlattı.



Her hafta bir okulu ziyaret ederek gençlerle buluşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bu hafta İbn-i Sina Anadolu Lisesini ziyaret etti. Başkan Ercan yaptığı konuşmada, "Biz gençlerle her hafta buluşuyoruz. Her yıl okullarımızı dolaşarak gençlerimizle sohbet edeceğiz, gençlerle konuşmak en çok bana katkısı olan bir süreç. Gençlerin dinamizmi, geleceğe dönük görüşleri, zamanın ruhunu bizden çok daha iyi yakalıyor olmaları bana daha çok şey öğretiyor" sözleriyle gençlere verdiği değerin altını bir kez daha çizdi.



"Sincan'ın marka değerini arttırıyoruz"



Sincan'ın her geçen gün daha hızlı büyüdüğüne dikkati çeken Ercan, gençlere projelerini anlatarak fikirlerini aldı. Başkan Ercan, "Sincan çok büyük potansiyel içeriyor. Bu nedenle şehrimize artık bir karakter kazandırmamız lazım. Sincan dendiğinde akla güzel şeyler çağrıştıracağız. Sincan'ın marka değerini arttırmamız lazım. Kültürle, sanatla iç içe kılmak lazım. Biz bir meydan planlıyoruz. Yüz binlerce vatandaşımızın toplanabileceği alan olacak. Arkasına da Selçuklu mimarisinin modern çizgilerle donatıldığı Kongre ve Kültür Merkezi yapılacak. İçinde 2 bin 560 kişilik kongre salonu, kütüphane, okuma alanları, sosyal alanlar olacak. Belören bölgemize de bir Millet Bahçesi yapacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile aramızda protokol imzaladık. Gençlerimize yönelik spor alanında da birçok projemiz var" diye konuştu.



Gençler Başkan Ercan'a taleplerini iletti. Ercan, gençlerin görüşlerini tek tek not alıp, merak etikleri sorulara yanıt verdi. Gençler Başkan Ercan'a projelerinden ve gençliğe verdiği destekten dolayı teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA