Başkan Ercan esnaf ziyaretlerine devam ediyor
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Başkan Ercan esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Ercan esnaf ziyaretlerine devam ediyor
06.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:00

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ercan, Yenikent'te esnaflarla buluştu, sohbet edip görüş ve önerilerini dinledi. Başkan Ercan esnafa, "Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de yanınızdayız" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yediden yetmişe herkese kucak açan Sincan Belediyesi, her koşulda hizmetlerine ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan vatandaşların görüşlerini, önerilerini dinliyor; Sincan'da çalmadık kapı, girmedik iş yeri bırakmıyor. Başkan Ercan bir kez daha Yenikent'te esnaflarla bir araya geldi.

"Her zaman esnafımızın yanındayız"

Çiçekçileri, hırdavatçıları, mağazaları ziyaret eden Başkan Ercan, esnafla fikir alışverişinde bulundu, sohbet etti. Korona virüs sürecinde belediyenin çalışmalarına da değinen Başkan Ercan, "Belediye olarak ilaçlama, dezenfeksiyon çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor. Sizlerin, vatandaşlarımızın sağlığı her şeyin başında geliyor. Ekiplerimiz aylardır titizlikle çalışıyor, çalışmaya devam edecek. Her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de esnafımızın yanındayız" dedi. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan Başkan Ercan, "Sosyal mesafe kuralına riayet edelim, maske takalım ve temizliğimize dikkat edelim. İnşallah bu günleri hep birlikte atlatacağız" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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