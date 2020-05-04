Başkan Ercan'dan Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı'na fidan bağışı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin başlattığı "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı" kampanyasına fidan bağışında bulundu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin başlattığı "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı" kampanyasına fidan bağışında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "81 ilde Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı kuruyoruz, 1 milyon 61 bin 635 fidana her bir sağlık çalışanımızın adını veriyoruz" sözleriyle başlattığı kampanyaya bir destek de Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'dan geldi. Başkan Ercan, http://gelecegenefes.com sitesinden fidan sahiplenerek Bakan Pakdemirli'nin başlattığı kampanyaya katıldı. Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Başkan Ercan, "Korona virüs salgını (Covid-19) nedeniyle gece gündüz büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımız bu zor süreçte hepimize destek oldu, biz de el ele, gönül gönüle geleceğe nefes olalım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA