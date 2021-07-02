Başkan Ercan, biçerdövere binerek ekin biçti
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Başkan Ercan, biçerdövere binerek ekin biçti

Başkan Ercan, biçerdövere binerek ekin biçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün destekleriyle tohumla buluşan Sincan Ziraat Odası topraklarında ekilen ürünler hasat edilmeye başlandı.

Ankara Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün destekleriyle tohumla buluşan Sincan Ziraat Odası topraklarında ekilen ürünler hasat edilmeye başlandı. Elde edilen ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Sincan Belediyesi; tarımsal üretimi desteklemek, çiftçilere örnek olmak ve ilçenin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği tarımsal üretim alanını hizmete açmıştı. Sincan Ziraat Odası işbirliğiyle mülkiyeti Sincan Belediyesine ait olan Polatlar Mahallesindeki tarımsal üretim alanındaki ilk mahsuller alınmaya başladı.

Başkan Ercan Biçerdövere binerek ekin biçti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan biçerdövere binerek tahılları biçti. Başkan Ercan ve Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Sezgin Gülmez nohut ekilen tarlaları da inceledi. Tarım ve üretimin önemine dikkat çeken Başkan Ercan, "Geçen yıl hizmete açtığımız tarımsal üretim alanımızdan ilk mahsulleri almaya başladık. Zamanı geldiğinde nohut, mercimek gibi diğer mahsulleri de hasat ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Tarımsal üretimi arttırarak hem vatandaşlarımıza destek olacağız, hem de Sincanımızda üretimi teşvik edeceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Başkan Ercan, biçerdövere binerek ekin biçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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