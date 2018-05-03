Başkan Erbenzer'den Vali Zorluoğlu'na Ziyaret

Van Burukanlar Kültürel, Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı M. erif Erbenzer, Vali Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Vali Zorluoğlu, Burukanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erbenzer ve üyelerini makamında ağırlayarak, bir süre sohbet etti. Başkan Erbenzer, dernek ve aşiret hakkında da bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Zorluoğlu, Dernek Başkanı Erbenzer ve üyelerine teşekkürlerini iletti. - VAN