Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara "geçmiş olsun" ziyareti

Son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınından etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınından etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Milas'a bağlı Yukarı Mazı köyünde yangından etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Köy sakinlerinden afete ilişkin bilgi alan Erbaş, "Devletimiz büyük, devletimiz uğranılan zararları karşılıyor inşallah. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun, bu tür afetleri bir daha göstermesin. Muğla'da İçişleri, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile görüştüm. Onlar canla başla çalışıyorlar. Orman teşkilatımız tamamen alanda. Bizim de tüm hocalarımız şu anda milletimizin yanında, dua ediyoruz, destekliyoruz. Diyanet Vakfımız çalışmalarıyla evinden barkından uzak kalmış kardeşlerimize destek olmaya, yardımcı olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz