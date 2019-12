Başkan Erbaş'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

03.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:32

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında engelli olmanın bir eksiklik ve kusur, sağlıklı olmanın da bir üstünlük sebebi olmadığını belirterek, "Bu manada topluma düşen görev engellilerin engellerini kaldırmak, onların hayatlarını kolaylaştırmaktır" dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Üstün niteliklerle yaratılan ve en güzel vasıflarla donatılan insan, varlık aleminde seçkin ve saygıdeğer bir konuma sahiptir. Ona bu saygınlığını kazandıran, ilahi hitaba muhatap oluşu, sorumluluk bilinci, insanlara karşı güzel davranışı ve ahlaki tutumudur. Yaratılıştan veya sonradan ortaya çıkan bir takım fiziki engeller sebebiyle bu saygınlığından hiçbir şey kaybetmez. İnsan için asıl olan dünya hayatının geçici ve bir imtihan yeri olduğunun farkına varmasıdır. Şükür, sabır, metanet, ümit ve güzel ahlak ekseninde bir hayat sürdürmesidir. İmtihan aleminde engelli olmak bir eksiklik ve kusur olmadığı gibi, sağlıklı olmak da bir üstünlük sebebi değildir. Bu manada topluma düşen görev engellilerin engellerini kaldırmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmaktır. Bütün ömrünü insana onur, haysiyet, hürriyet ve saygınlık kazandırmaya adamış ve hayatının her bir evresi bizim için ideal bir örneklik teşkil eden Peygamberimiz, birlikte yaşadığı elliye yakın görme, ortopedik ve işitme engelli sahabe ile özel olarak bizzat ilgilenmiştir. Hayatın tüm kademelerinde, toplumsal yaşama katılmaları konusunda onları cesaretlendirmiştir. Onları her zaman imkan ve yeteneklerine uygun görevlerde istihdam etmiş, onlara destek olanları övmüş, engelli olduğu için sabırla ve azimle hayata tutunmaya çalışanları da Allah katında birçok mükafatlarla ve cennetle müjdelemiştir. Sorumluluk bilinci, merhamet ve adalet anlayışı ile hayatımızın bir gerçeği olan tüm engelli kardeşlerimize karşı göstereceğimiz ilgi, duyarlılık ve farkındalık bireysel ve toplumsal hayatımızda rahmet, bereket ve huzura vesile olacaktır. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engellilerimize bekledikleri tüm alanlarda umut olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, bütün engelli kardeşlerime ve onların yakınlarına, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün mensuplarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyor en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. " - ANKARA

Kaynak: İHA