Başkan Epcim, Zavite Ailesine Konuk Oldu

Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, Keklik Pınar Mahallesi sakinlerinden Zavite ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Cüneyt Epcim'in ildeki ziyaretleri devam ediyor. Kentin illeri gelenleri, kanaat önderleri, esnaflar ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Vekili Epcim, vatandaşların evlerine de konuk olmaya devam ediyor.

Başkan Vekili Epcim ve beraberindekiler, Keklik Pınar Mahallesi sakinlerinden Zavite ailesini ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Epcim, kente yapılan hizmetler ve yeni yapılacak belediye projeleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Zavite ailesi ise, Başkan Vekili Epcim'e ilde yaptığı hizmetlerden dolayı minnettar olduklarını ifade ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA