Başkan Epcim'den Taş ve Önal Ailelerine Ziyaret

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan adayı gösterilen Cüneyt Epcim; Taş ve Önal ailelerini ziyaret etti.

Hakkari'de görev yapan ildeki ulusal ve yerel gazete temsilcileri ile bir araya gelerek, belediyenin borç durumu ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi veren Başkan Epcim, kentteki ev ziyaretlerini de sürdürüyor. Başkan Cüneyt Epcim, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile Kıran Mahallesi sakinlerinden Selim Taş ve komşuları ile Keklik Pınar Mahallesi sakinlerinden H. Basri Önal ve komşularıyla bir araya geldi. Yapacakları yeni projeler hakkında bilgi veren Başkan Epcim, belediyenin borç batağında olduğu söylentilerine ise açıklık getirerek, buların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Belediye hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar ise, bu hizmetlerin devamını isteyerek, ziyaretten dolayı Başkan Epcim ve beraberindekilere teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA