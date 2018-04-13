Başkan Epcim'den Kredi Yurtlar Kurumuna Ziyaret

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Kredi Yurtlar Kurumunu ziyaret ederek, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve Başkan Vekili Yardımcısı Erhan Okay, Merzan Mahallesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumunu ziyaret ederek, kurum müdürü ile bir süre görüşüp, KYK tesislerinde incelemelerde bulundu. - HAKKARİ