Başkan Epcim'den 'Halk' Buluşması

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, esnaf ve halk buluşmalarını sürdürüyor.

Göreve geldiği günden beri gecesini gündüzüne katarak kısa sürede kent merkezini yaşanılır bir hale getiren Başkan Vekili Epcim, yöre halkından tam not aldı. Hakkari'deki okulları, camileri, iş yerlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve dernekleri ziyaret ederek; esnafın, işçilerin, okul müdürlerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin, genç-yaşlı tüm Hakkarililerin isteklerini dinlemeyi sürdüren Başkan Epcim, ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Epcim'in yaptığı hizmetlerden memnun olduğunu ifade eden vatandaşlar ise, "Başkanımız Cüneyt Epcim geldiği günden beri Hakkari'de büyük bir değişiklik göze çarptı. Çevre düzenlemesi, yol, içme suyu, kanalizasyon, çocuk oyun grupları, yeşillendirme çalışmaları gibi birçok hizmete imza attı. Düğün ve taziyelerde ise hep aramızda yerini alıyor. Sorun ve sıkıntılarımızı kendisine anlatmamızın sevincini yaşıyoruz. Allah razı olsun başkanımızdan" şeklinde konuştular. - HAKKARİ