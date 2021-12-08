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Başkan Ensari: "Türkiye'nin en ucuz ekmeği Çaldıran'da satılıyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Ensari:

Van'ın Çaldıran ilçesinde 225 gram ekmek 1 TL'den satılıyor.

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde 225 gram ekmek 1 TL'den satılıyor.

Türkiye'de son günlerde ekmeğe yapılan zam konuşulurken, Çaldıran Belediyesi 225 gram ekmeği 1 TL'den satıyor. Ekmeğin 1 TL'den satılmasından dolayı vatandaşların memnun olduğunu belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Son günlerde hemen hemen her yerde ekmek fiyatlarında değişikliğe gidildi ama biz belediye olarak uzun zamandır fiyat politikamızı sabit tutuyoruz. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkiye'de en ucuz ekmeği vatandaşlarla buluşturan ender yerlerden birisi de bizim belediyemizdir. Sosyal belediyecilik anlayışını her alanda geliştirerek vatandaşların rahat ve mutluluğu için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki aylarda da 225 gram ekmeği 1 TL'den vatandaşlarımızın sofrasına götürecek, vatandaşlarımızın bütçesine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - VAN

Başkan Ensari: Türkiye'nin en ucuz ekmeği Çaldıran'da satılıyor

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