Başkan Ensari'den Mevlid Kandili mesajı

08.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:06

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.



Başkan Şefik Ensari, yayımladığı mesajda, "Alemlere rahmet olarak gönderilen, doğruluğu, güzel ahlakı, adaleti, merhameti ile insanların en hayırlısı son peygamber olan Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya gelişini müjdeleyen Mevlid Kandili'ne ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu kandil günü birçok Müslüman, en güzel şekilde Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed (S.A.V)'in yaşamını, hadisi şeriflerini en iyi şekilde idrak ederek, bu geceyi ibadetle geçirecekler. Bu duygularla Müslüman alemi için en değerli günlerden biri olan Mevlid Kandili'nin; birlik, beraberlik, kardeşlik ve barışa vesile olmasını temenni eder, Çaldıran ve Vanlı hemşehrilerimin kandilini tebrik ederim" dedi. - VAN

Kaynak: İHA