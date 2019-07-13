Başkan Ensari'den '15 Temmuz' mesajı

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ensari, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain kalkışmanın üzerinden üç yıl geçtiğini hatırlatarak, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de 15 Temmuz hain kalkışmanın yıldönümü çeşitli etkinlikler anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına kast eden, Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmeye çalışan hainler, üç yıl önce bu milletin parası ile alınan tanklarla, uçaklarla ve silahlarla kendi vatandaşlarının üzerine yürümüş ve birçok vatandaşımızı şehit etmişti. Devletimizi alaşağı edebileceğini düşünen hainlere gereken dersi milletimiz vermiştir. Bu vatanın kolayca alınmadığının hesabını yapmayan gafil hainlere göğüslerini siper eden kahraman milletimiz, ülkenin geçmişteki müdafaasında olduğu gibi salalar eşliğinde sokaklara döküldü. Yüreklerinde vatan sevdası, ellerinde de Türk bayraklarıyla hayatları pahasına ülkemize ihanet eden üniformalı hainlere karşı duran milletimiz, vatan hainlerini bertaraf etmiştir. Yapılan hain kalkışmada 250 kahraman kardeşimize şehadet şerbetini içmek nasip olmuş. Hain kalkışmanın üçüncü yıldönümünde aziz şehitlerimizi minnetle yad ederken, kahraman gazilerimize sağlık dolu bir yaşam diliyorum. Allah ezanlarımızı dindirmesin, bayrağımızı indirmesin duasıyla" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA