Başkan Engin, İl Yönetimiyle buluştu!
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Başkan Engin, İl Yönetimiyle buluştu!

Başkan Engin, İl Yönetimiyle buluştu!
Bültenler - Haberler | Güncel

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve Narlıdere Belediye Meclis Üyeleri, CHP İzmir İl Yönetimiyle biraraya geldi.

Düzenlenen Koordinasyon Toplantısı'nda İl Başkanı Deniz Yücel ve ekibine 2 yılda yapılan çalışmalar anlatıldı. Talep ve öneriler konuşuldu. Başkan Ali Engin "Birlik ve dayanışma ile genelde de iktidara ulaşacağız" dedi.

BAŞKAN ENGİN 2 YILINI ANLATTI

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Yönetimi'nin ilçeler düzeyinde sürdürdüğü Koordinasyon Toplantıları'nın 16'ncısı Narlıdere'de yapıldı. Belediye Başkanı Ali Engin, İlçe Başkanı Mesut Durgun ve belediye meclis üyeleri, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle buluştu. Yerelde yapılan çalışmalar, talep ve öneriler değerlendirdi. Başkan Ali Engin, 2 yıl boyunca hayata geçirilen projelerin sunumunu yaptı.

"DAHA GÜZEL İŞLER BAŞARACAĞIZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "2 yıldır her türlü zorluğa karşı durmadan çalışıyoruz. Ortaya koyduğumuz yerel yönetim vizyonunun önce yerelde, sonra da genelde bizleri iktidara taşıyacağından eminiz. Narlıderemizi birçok açıdan kalkındırmaya çalışıyoruz. İl yönetimimizin öncülüğünde daha güzel işler başaracağız." dedi

"BİR BÜTÜNÜN PARÇALARIYIZ"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel "Pandemi zamanında çok sık biraraya gelemedik ancak bundan sonra bu eksiği hızla kapatacağız. Bizler bir bütünün parçasıyız. Senkronize bir şekilde ve eşgüdümle önce İzmir'de sonra ülke genelinde güzel işler başarmayı hedefliyoruz. Narlıdere Belediyemiz ve ilçe örgütümüz de bu anlamda örnek bir duruş sergiliyorlar. Kutlarım" dedi.

Kaynak: Bültenler

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