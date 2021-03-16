Başkan Emre, rüzgarda işyerleri hasar gören esnafla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Emre, rüzgarda işyerleri hasar gören esnafla bir araya geldi

16.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:51
Başkan Emre, rüzgarda işyerleri hasar gören esnafla bir araya geldi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gören işyerlerini Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre ziyaret etti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gören işyerlerini Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli rüzgar Adıyaman genelinde bir çok hasara neden oldu. Besni ilçesinde özellikle sanayi sitesi esnafının çatıları uçtu. Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre, şiddetli rüzgar nedeniyle iş yerleri hasar gören esnafları ve evleri hasar gören vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Emre, ev ve işyerleri hasar gören vatandaşlar ile sohbet ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletti. - ADIYAMAN

Başkan Emre, rüzgarda işyerleri hasar gören esnafla bir araya geldi
Başkan Emre, rüzgarda işyerleri hasar gören esnafla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nükhet Duru Birol Güven Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Hakan Kutlu Caner Erkin Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Emre, rüzgarda işyerleri hasar gören esnafla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 10:51:30. #1.14#
title