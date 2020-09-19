Başkan Emre'den istihdam müjdesi
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Başkan Emre'den istihdam müjdesi

Adıyaman'ın Besni İlçe Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Üreten Şehir Projesi ile 225 kişinin istihdam edileceği kaydetti.

Başkan Emre'den istihdam müjdesi
19.09.2020 10:29 | Son Güncelleme: 19.09.2020 10:34

Adıyaman'ın Besni İlçe Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Üreten Şehir Projesi ile 225 kişinin istihdam edileceği kaydetti.

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, seçim öncesi vaat ettiği 41 projeden birisi olan 'Üreten Şehir' Projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Proje ile ilçede istihdam sağlayacaklarını belirten Emre, "Kızılay Toplum Merkezi ile Besni Belediyemiz arasında gerçekleştirdiğimiz anlaşma neticesinde 60 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyemizin onayını almış bulunmaktayız. İlçemize ve milletimize hayırlı olsun.

Buna ilave olarak bu yıl içerisinde, Besni Belediyesi Rehberlik Eğitim Merkezine, Besni Belediyesi Sosyal Uyum Merkezine ve Besni Belediyesi Çocuk Kreşinde istihdam edilmek üzere atanamamış 40 Üniversite mezunu eğitmen kardeşimizin de istihdamını sağlayacağımızı buradan siz kıymetli hemşerilerimle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Yine Belediyemiz bünyesinde faaliyetini devam ettiren halı atölyemizde 25 hanım kardeşimiz istihdam edilmekteydi. Bu sayıyı da 100'e çıkartıyoruz. Bu yıl içerisinde toplamda 225 kişinin istihdamını sağlamış olacağız. Hemşerilerimize seçim öncesi vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmekten mutluluk ve gurur duymaktayız" diye konuştu.

Başkan Emre projeye destek verenlere teşekkürlerini iletti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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