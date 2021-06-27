Başkan Elif Köse yılın ilk lavanta hasadına katıldı
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Başkan Elif Köse yılın ilk lavanta hasadına katıldı

Başkan Elif Köse yılın ilk lavanta hasadına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Yazıköyde bulunan Çelikkaya Bağevi bahçesinde yapılan lavanta hasadına katıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Yazıköyde bulunan Çelikkaya Bağevi bahçesinde yapılan lavanta hasadına katıldı.

Başkan Köse, tıp ve kozmetik sektörünün yanı sıra yağ üretim sektöründe de yaygın kullanılan, nektarı ve kokulu çiçekleriyle arıcılığa da katkısı olan lavantanın pek çok yönden faydalı bir bitki olduğunu söyledi.

Köse, "Yağı, esansı, sabunu, kolonyası birçok şey yapılıyor. Çok zahmetli bir ürün değil, çok su isteyen bir ürün değil. Dolayısıyla üreticinin refahının artması içinde bir fırsat. Belediyemiz seralarından bu yıl bizlerde 2000 lavantanın dikimini gerçekleştirdik. Her yıl arttırarak devam edeceğiz. Bu bağlamda lavanta üretiminin daha da artmasının gerektiğini düşünüyorum " dedi.

Başkan Elif Köse, hasadın sonunda tarla sahibi olan Çelikkaya ailesine böylesi bir çalışmayı gerçekleştirdikleri ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.

Aile adına konuşan Fazıl Çelikkaya ise, "Belediye Başkanı Elif Köse'yi burada misafir etmekten büyük mutluluk duyduk, yakın ilgisinden dolayı bizlerde kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. - KARABÜK

Başkan Elif Köse yılın ilk lavanta hasadına katıldı
Başkan Elif Köse yılın ilk lavanta hasadına katıldı
Başkan Elif Köse yılın ilk lavanta hasadına katıldı
Başkan Elif Köse yılın ilk lavanta hasadına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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