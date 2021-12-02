BAŞKAN ELÇİN, 'YEŞİL ARTVİN DERNEĞİNİN YANINDAYIZ'

ARTVİN (Habermetre) - Artvin Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan; '"Artvin Kafkasör Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Sınırları Değişti, yarı yarıya azaldı. Bu konu ile ilgili Yeşil Artvin Derneği olarak Artvin'deki siyasi parti temsilcileri ve STK'ler ve belediye başkanları ile görüşüyoruz. Bu küçülmenin iptali için dava açmaya hazırlanıyoruz. Konuyu aktartmak için Belediye Meclis Toplantısının ardından belediye başkanımıza bu konuyu ilettik, vekalet vermeleri veya davaya dahil olmaları için bilgilendirmede bulunduk.

Buradaki bütün siyasi partilerle ve STK'lerle bu konuyu görüşüp dahil olmak isteyenlerin davaya, her zaman olduğu gibi yine dahil edip davamızı bir an önce açacağız.

Küçülmenin amacını anlamak gerçekten mümkün değil. Sınırları belirlenmiş olan alanda birdenbire küçülme yoluna gidildi. Turizm şehri olsun istiyoruz, turizm gelişsin istiyoruz ama turizm alanını yarı yarıya daraltıyoruz. Aynı zamanda da aldığımız duyumlara göre, resmi bir veri yok elimizde ama Cerattepe 'deki şirketin sondaj izni istediğini de biliyoruz. O yüzden çok endişeliyiz. Bu kadar alanın küçültülmesinin mantığını anlamakta da zorlanıyoruz. Bu alanın eski sınırlarında bırakılması, küçültülmemesi için de bir dava hazırlığımız var. " Dedi.

Başkan Elçin, bu süreçte Yeşil Artvin Derneğinin yanlarında olacağını bildirerek üstüne ne düşüyorsa yapacağını söyledi.

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