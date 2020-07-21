Başkan Elçin Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemede bulundu
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Başkan Elçin Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemede bulundu

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, belediyenin Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemede bulundu.

Başkan Elçin Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemede bulundu
21.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:56

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, belediyenin Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Artvin Belediyesi ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan sokak hayvanlarını kısırlaştırma protokolü kapsamında Van ve Bitlis Tatvan'dan gelen 3 veteriner hekim ve 1 veteriner sağlık teknikeri, Artvin Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezinde 110 sokak hayvanına kısırlaştırma, kuduz, iç ve dış parazit aşılama çalışmalarına başladı.

Çalışmalarını yerinde inceleyen Elçin, HAYTAP ve Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ne (HAYDİKO) desteklerinden ötürü teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen HAYDİKO üyesi Emel Meriç, sokak hayvanlarının hayatlarını sağlıklı şekilde sürdürmesinin kısırlaştırmaya bağlı olduğunu ifade etti.

Meriç, şunları kaydetti:

"HAYDİKO olarak HAYTAP"n gelmesi için büyük çaba harcadık, bu konuda bize desteklerini esirgemeyen Artvin Belediyesine teşekkür ediyorum. Sokak hayvanları sorunu düzenli olarak kısırlaştırma yapılarak çözüme kavuşturulabilir. Sokak hayvanlarının yaptığı doğumların çoğunda yavrular bakımsızlıktan perişan bir şekilde hayatlarını kaybediyor, bundan dolayı hayvanların kaliteli bir yaşam sürebilmesi için düzenli şekilde kısırlaştırma işlemlerinin yapılması gerekmektedir."

Kaynak: AA

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