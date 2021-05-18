Başkan Elbir; Gençler geleceğimizin umut ışığıdır
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Başkan Elbir; Gençler geleceğimizin umut ışığıdır

Başkan Elbir; Gençler geleceğimizin umut ışığıdır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla Aydın'da yapımı devam eden ADÜ kampüsünde bulunan öğrenci yurdundan gençlere mesaj verdi.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla Aydın'da yapımı devam eden ADÜ kampüsünde bulunan öğrenci yurdundan gençlere mesaj verdi.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki yapımı devam eden 2 bin 392 kişilik öğrenci yurdunda 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklama ve kutlama mesajında "Aydınımızda yapılacak olan yurdumuz 2 bin 392 kişilik olup içerisinde spor ve sosyal tesisleri ile öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yaşamları destekleyici hizmetlerde bulunuyor. Sergi alanı, 432 kişilik konferans salonu bulunan yurtta ayrıca çalışma atölyesi salonları, mescit, berber, terzi, market, ayakkabı tamircisi olanaklarıyla öğrencilerimizin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak.

Sevgili Gençler; biz sizler için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Sizler bizim geleceğimiz, umut ışığımızsınız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan etmiş olduğu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum hepinize Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Elbir; Gençler geleceğimizin umut ışığıdır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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