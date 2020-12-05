Başkan Elbir'den 'Dünya Kadın Hakları Günü' mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Elbir'den 'Dünya Kadın Hakları Günü' mesajı

05.12.2020 00:35 | Son Güncelleme: 05.12.2020 00:39
Başkan Elbir'den 'Dünya Kadın Hakları Günü' mesajı

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir mesajında şu ifadelere yer verdi; "Dünyanın birçok ülkesinden önce, 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmiş olması sebebiyle de 5 Aralık günü Türk Milleti için ayrı bir öneme sahiptir. Bu, bizim kadınlarımızın geçmişten günümüze her zaman hak ettiği değeri gördüğünün ve hayatın her alanında aktif rol aldığının göstergesidir. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılında Avrupa, Amerika ve Asya'daki birçok ülkede kadınların bu haktan mahrum oldukları unutulmamalıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur.' Dolayısıyla, bugün her alanda kadın sayısının artıyor olması, değişim ve dönüşümün en somut örneğidir. Tüm kadınlarımızın, bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyor, sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor, saygılar sunuyorum." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Soydan'ın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
Başkan Soydan'ın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
Rektör Şenocak'ın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
Rektör Şenocak'ın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
Başkan Kaplan, Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı
Başkan Kaplan, Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Osman Kavala Bülent Arınç Ali Mahir Başarır Selahattin Demirtaş
Magazin Kenan Işık Ivana Sert Yıldız Tilbe Emel Müftüoğlu
Spor Samatta Sörloth Nacer Chadli Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Şehit Aralık Donald Trump Kahramanmaraş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Elbir'den 'Dünya Kadın Hakları Günü' mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 00:44:58. #1.14#
title