Başkan Elbir; AK parti iktidarının 18. yılını kutladı
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Başkan Elbir; AK parti iktidarının 18. yılını kutladı

03.11.2020 10:19 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:23
Başkan Elbir; AK parti iktidarının 18. yılını kutladı

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, yayınladığı mesaj ile AK Parti'nin iktidara gelişinin 18. yılını kutladı.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, yayınladığı mesaj ile AK Parti'nin iktidara gelişinin 18. yılını kutladı. Geride kalan 18 yılda Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını hatırlatan Başkan Elbir, teveccüh gösteren Aziz millete de şükranlarını sunduğunu söyledi.

AK Parti iktidarının 18. Yılı dolayısıyla açıklama yapan AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ile umutları tükenen bir milletin yeniden umudu oldu. 3 Kasım 2002'de Milletimize 'Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diye verdiği sözün 18. yılında Milletimiz için hizmet anlayışını benimseyen tek parti olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Milletimizin teveccühü ile iktidara gelişimizin 18. yılı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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