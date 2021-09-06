Başkan Ekrem Yüce, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Ekrem Yüce, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Başkan Ekrem Yüce, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2021-2022 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2021-2022 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüce, mesajında, gençliğe olan güveninden bahsederek, yeni eğitim yılının sağlıkla ve başarılarla geçmesini temenni etti.

Gençlerin Türkiye'nin yarınlara umutla bakma sebebi olduğunu vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Ders zilleri uzun aradan sonra yine çaldı ve üstelik yeni eğitim yılı, yeniden öğrencilerimizin çok sevdikleri okullarda başladı. Sakarya'da 201 bin 142 öğrencimiz okullarına kavuştu, 14 bin 328 öğretmenimiz ise eğitim faaliyetlerine başladı. Geleceğe umutla bakıyoruz çünkü yarınlarımız için ışık saçan çocuklarımız var. Adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz çünkü gözleri ışıldayan ve geleceği parlak bir nesil yetişiyor. Yarınların mimarı gençlerimiz için sağlık dolu ve başarılarla geçecek bir eğitim yılı diliyorum. Bugün çocuklarımız için yeni başlangıcın günü. Bilgili ve ahlaklı bu gençlik, Türkiye'nin yarınları için en büyük teminatıdır. Yeni eğitim yılımız hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (1)
Çataklı: (Göçmenler) Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik...
Çataklı: (Göçmenler) Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Gülben Ergen Aleyna Tilki Defne Samyeli
Spor Marcao Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Ekrem Yüce, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 12:14:41. #1.16#

title