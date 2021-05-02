Başkan Ekrem Yüce Sakaryaspor'un maçını izledi
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Başkan Ekrem Yüce Sakaryaspor'un maçını izledi

Başkan Ekrem Yüce Sakaryaspor'un maçını izledi
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor'un Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor ile oynadığı maçı seyretti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor'un Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor ile oynadığı maçı seyretti.

Sahadan 4-2'lik skorla galip ayrılan teknik ekip ve sporcuları tebrik eden Başkan Yüce, Kulüp Başkanı Cevat Ekşi'den takımın son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Yüce, Sakaryaspor'un play-off'tan üst lige adını yazdıracağına inandıklarını dile getirerek, "Takımımıza güveniyoruz. Bu ligden çıkacak güce sahip takımımız var. İnanıyoruz, beklediğimiz şampiyonluk hepimize bayram sevinci yaşatacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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