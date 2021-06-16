Sakarya'da kurulacak modern manda tesisiyle kaliteli ürün uygun fiyata alınabilecek
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Sakarya'da kurulacak modern manda tesisiyle kaliteli ürün uygun fiyata alınabilecek

Sakarya'da kurulacak modern manda tesisiyle kaliteli ürün uygun fiyata alınabilecek
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Politika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentte kurulacak modern manda tesisiyle vatandaşın kaliteli ürünü uygun fiyata alabileceğini ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentte kurulacak modern manda tesisiyle vatandaşın kaliteli ürünü uygun fiyata alabileceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi desteğiyle kurulan Sakarya Manda Yetiştiricileri Birliğinin Sosyal Gelişim Merkezi'nde yapılan genel kuruluna katılan Yüce, salgın sürecinde sağlığı korumak, çocukların güvenle yetişmesi için hilesiz, genetiğiyle oynanmamış, sağlık tehdidi olmayan gıdaların tüketilmesi gerektiğinin bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Sağlıklı gıdaya ulaşmanın pahalı ve zor olduğunu vurgulayan Yüce, "Hemşehrilerimizin uygun fiyata sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için birçok görevimiz olduğunun farkındayız. Bu yüzden 'Süt54, Bal54, Yumurta54, Et54, Fındık54, Kabak54' gibi sağlıklı güvenilir gıdaları Sakaryalılarımızın hizmetine sunmaktayız." dedi.

Yüce, kurulacak birliğin faaliyete geçmesi için Adapazarı Abalı Mahallesi'ndeki 52 bin 720 metrekarelik alana 300 baş manda kapasiteli modern tesis inşa edileceğini belirterek, "Tesiste üretilecek sütler, mozarella peyniri ve manda kaymağına dönüştürülerek piyasaya sunulacak. Ayrıca, burada hayvan bakım, pazarlama ve ırk geliştirme konusunda üreticilerle eğitim yapılacak." diye konuştu.

"Piyasada söz sahibi olacağız"

Projenin Sakarya'da hayvancılığa ivme kazandıracağını vurgulayan Yüce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birliğimizin ve kuracağımız birlikte hareket etme ruhunun şehrimizdeki mandacılık çalışmalarına ve hayvancılığa yeni ivme kazandıracağına inanıyorum. İnşallah hep birlikte ürün ve üretim çeşitliliğimizi artırarak Sakarya olarak piyasada söz sahibi olacağız. Geleneksel üretimi, modern teknolojiyle bir araya getirerek üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz. Kurduğumuz bu birlikle öncelikli hedefimiz, teknolojik imkanları ve büyük sermayeleri sebebiyle pazardan en ciddi payı alan kurumsal işletmeler karşısında yerel ve küçük ölçekli işletmeleri desteklemek olacaktır. Böylece piyasadaki varlığımızı koruyabilecek ve rekabet için gerekli tüm donanıma sahip olabileceğiz. İhtiyaçları toptan temin edecek, daha uygun fiyata daha kaliteli ürünler alabileceğiz."

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ali Ulvi Özerdem de birliğin oluşmasında desteklerinden ötürü Yüce'ye teşekkür etti.

Hayvancılığın Sakarya'da büyük öneme sahip olduğunu aktaran Özerdem, kentin manda yetiştiriciliğinde de söz sahibi olacağına inandığını kaydetti.

Toplantıya, Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş, SERA A.Ş Genel Müdürü İsmail Kaya, Sakarya İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakan Candemir, hayvan yetiştiricileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Sakarya'da kurulacak modern manda tesisiyle kaliteli ürün uygun fiyata alınabilecek
Sakarya'da kurulacak modern manda tesisiyle kaliteli ürün uygun fiyata alınabilecek
Sakarya'da kurulacak modern manda tesisiyle kaliteli ürün uygun fiyata alınabilecek
Sakarya'da kurulacak modern manda tesisiyle kaliteli ürün uygun fiyata alınabilecek
Sakarya'da kurulacak modern manda tesisiyle kaliteli ürün uygun fiyata alınabilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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