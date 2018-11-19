Başkan Ekinci'den Kandil Mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Mevlid Kandili dolaysıyla yayımladığı mesajında, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Mevlid Kandili dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Mevlid Kandilinde yapılacak dualarda, insanlığın sıkıntılarının giderilmesi için niyazda bulunulmasını gerektiğine dikkat çeken Ekinci, kandilin hayırlara vesile olmasını diledi. Ekinci, "Peygamber efendimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili, kutlu bir gündür. Rahmet elçisi Hazreti Muhammed'in dünyaya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu mübarek gecede, yüce rabbimizin alemlere rahmet olsun diye peygamberimizin doğum gününün önemine binaen ibadetlerimizi en samimi bir niyetle ifa etmeliyiz. Bu mübarek gün ve gecenin tüm İslam coğrafyasına birlik getirmesini temenni ederim. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA