Başkan Ekicioğlu ve Milletvekili İlhan, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek şehrin sorunlarını görüştü.

Ağalar Konağı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Ekicioğlu, kente yeni bir kimlik kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Perşembe günü bu konuyla ilgili bilim insanlarının Kırşehir'e geleceğini belirten Ekicioğlu, onlarla yapacakları toplantıda kent kimliği ile ilgili yol haritasını belirleyeceklerini, daha sonra da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların görüşlerini alacaklarını ifade etti.

Projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Ekicioğlu, "36 projemiz hayata geçtiyse 2021 yılında, sonra 20'si geçecek. Görev süremiz sonunda 70 değil belki 80'e çıkar hayata geçirdiğimiz proje sayısı. Bunun yanında beklemediğimiz işler de çıkıyor. Öğrenci yurdu, Karakurt'a jeotermal ile ilgili tesis kurulması gibi." dedi.

Milletvekili İlhan da Ahiliğin Kırşehir için çok önemli bir değer olduğuna işaret ederek, kutlamaların coşkulu geçtiğini ancak 2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması'nda esnaftan katılımın az olduğunu öne sürdü.