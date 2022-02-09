Başkan Ekicioğlu'ndan akaryakıtta muafiyet, elektrikte indirim çağrısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediyelerin kullandığı akaryakıta KDV ve ÖTV muafiyeti, elektriğe de indirimli tarife uygulanması gerektiğini belirtti.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, artan maliyetler ve ekonomik sıkıntıların yerel yönetimleri doğrudan etkilediğini ifade etti.

Halkın yoğun olarak kullandığı ulaşım ve su gibi hizmet kalemlerinde ciddi maliyet artışları olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, son aylarda motorine, elektriğe ve doğalgaza gelen zamlardan olumsuz etkilendiklerini aktardı.

Özellikle toplu taşımanın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için belediyelerin kullandığı akaryakıta KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmesini talep ettiklerini anlatan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Belediyelerin kullandığı akaryakıta KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmesi elbette halka hizmet sunan belediyeler olarak bizlerin de talebidir. 2019 yılından 2022 yılına elektrik fiyatlarındaki artışın yüzde 300'lere ulaştığı gözlemlenmektedir. Elektrik fiyatlarındaki artış doğrudan su maliyetlerine de etki etmektedir. Belediyelerimizin su ulaştırmakta kullandığı elektrik fiyatlarında indirimli tarifeler düzenlenmeli ve bu konuda da rahatlama sağlanmalıdır."