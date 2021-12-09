KIRŞEHİR (Habermetre) - Başkan Ekicioğlu Melikgazi Caddesindeki Esnafla bir araya geldi. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Melikgazi Caddesinde bulunan esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Melikgazi Caddesi girişinde bulunan esnaflarımızla kahvaltıda buluşarak, Melikgazi Caddesi'nde yapmış olduğumuz alt-yapı ve üst-yapı çalışmalarımız hakkında esnaflarımız ve hemşehrilerimizle görüş alış-verişinde bulunduk. Başkan Ekicioğlu Melikgazi Caddesinde yapılacak proje ile ilgili ve yol yapım çalışması hakkında esnafa bilgi verdi. Yol yapım çalışması sırasında esnaflardan biraz sabırlı olmasını isteyen Başkan Ekicioğlu, her şey sizlerin rahatlığı için. Melikgazi Caddesi vatandaşlarımız tarafından yoğun kullanılan bir yer. Bizler de arkadaşlarla birlikte caddenin alt yapısı, üst yapı çalışmaları ile ilgili bir proje hazırladık. Proje yapım çalışmamız hızla devam ediyor. Sizlerinde görüşleri bizim için önem arz etmektedir dedi. Esnafların görüşlerini de alan Başkan Ekicioğlu Melikgazi Caddesi projenin tamamlanmasının ardından modern bir görünüme kavuşacağını dile getirdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet