Başkan Ekicioğlu: "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla hassasiyet göstermeliyiz" Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin kent merkezinde anonslar aracılığıyla vatandaşları uyardığını hatırlattı.

Denetimlerin haricinde, esnaf, çalışanlar ve tüm vatandaşların koronavirüs konusunda daha dikkatli olmasının zorunlu olduğunu aktaran Ekicioğlu, vaka sayılarının son günlerde arttığını belirtti.

Kırşehir Belediyesi olarak salgın sürecinde yoğun tedbir uyguladıklarını vurgulayan Ekicioğlu, "Rehavete kapılmamalıyız. Artan vakalara karşı tedbir çalışmalarını arttırmalıyız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla hassasiyet gösterilmeliyiz. Belediye olarak kurumumuz da uyguladığımız tedbirleri arttırmanın yanı sıra, kent genelinde temizlik, hijyen çalışmalarının yanı sıra, maske dağıtımları yapmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizden ilan edilen tüm tedbirleri dikkatlice uygulamalarını, özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına önem vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA