Başkan Ekicioğlu esnafla buluştu
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Başkan Ekicioğlu esnafla buluştu

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yol ve asfalt çalışması yapılan Melikgazi Caddesindeki esnafla bir araya geldi.

Başkan Ekicioğlu esnafla buluştu
10.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:16

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yol ve asfalt çalışması yapılan Melikgazi Caddesindeki esnafla bir araya geldi.

Cadde girişinde taksi durağında bulunan esnafa çalışmalarla ilgili bilgi veren Ekicioğlu, cadde güzergahının normalden daha verimli kullanılacağını, trafik sorunun ise azaltılacağını söyledi.

Yapılan iyileştirme ve düzenleme sırasında esnafın sabırlı olmasını beklediklerini vurgulayan Ekicioğlu, "Her şey esnaf ve vatandaşımızın bu bölgeyi daha rahat kullanabilmesi ve rahatlığı içindir. Melikgazi Caddesi

yoğun kullanılan bir yer. Bizler de arkadaşlarla birlikte caddenin alt yapısı, üst yapı çalışmaları ile ilgili bir proje hazırladık. Projeyi uyguluyoruz. Sizlerin de görüşleri bizim için önem arz ediyor, sizlerin de sabırlı olması ile kısa sürede bu alanı tamamlayacağız. Projenin tamamlanmasının ardından bu bölge modern bir görünüme kavuşacak." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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